«Puliamo il mondo» fa tappa al Granatello, via i rifiuti da spiaggia e fondali

Venerdì 28 Settembre 2018

Portici – Pulizie d’autunno al Granatello, dove nonostante la movida estiva sia ormai agli sgoccioli, l’idea di tenere al meglio l’intera area resta invariata. Un intento condiviso dai tanti volontari che stamattina si sono dati appuntamento al porto per “tirarlo a lucido”.Il molo è stato suddiviso in varie zone, delle quali ognuna assegnata a uno specifico gruppo, seguito attentamente dagli alunni degli istituti comprensivi di Portici che hanno presenziato attivamente durante le operazioni.Gli operatori subacquei della Capitaneria di porto si sono occupati dei fondali marini, tirando su una cospicua massa di rifiuti. Per la maggior parte si è trattato di materiale di scarto derivante dalla pesca. Un punto sul quale si procederà con una maggiore sensibilizzazione anche nei confronti della categoria specifica di lavoratori.La pulizia della scogliera e dell’arenile è invece toccata ai ragazzi della cooperativa “Dernier”, che si occupa di recupero e reinserimento dei minori precedentemente detenuti. Proprio questi ultimi sono stati fra i primi a recarsi nell’area delle Mortelle di buon mattino, coordinati dal direttore Salvatore Buccelli.Armati di guanti e sacchetti hanno contribuito a ripulire il molo anche alcuni cittadini che avevano in precedenze manifestato la volontà di aderire all’iniziativa promossa dal Comune di Portici e da Lega Ambiente. In zona anche i volontari della Croce Rossa, i militari della Capitaneria di Porto e diverse insegnanti che hanno accompagnato le scolaresche.Soddisfatto l’assessore all’Ambiente Maurizio Minichino che insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosaria Cirillo ha rappresentato sul posto l’amministrazione comunale. “Mi ha colpito tantissimo la presenza dei bambini – commenta Minichino – che hanno preso parte alla manifestazione, proprio perché riteniamo determinante sensibilizzare anche i più piccoli alle tematiche ambientali”. “Il risultato è stato pienamente soddisfacente – prosegue l’assessore – e reso possibile proprio dalla sinergia di chi ha operato. Dai volontari fino agli operatori della Leucopetra, che si sono occupati dello smaltimento dei rifiuti”.