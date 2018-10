Pulizia dei fondali a Marina Piccola: ritrovate 50 nasse abbandonate Foto

Sabato 6 Ottobre 2018, 16:03

SORRENTO - Più di cinque quintali di rifiuti tra lattine, bottiglie in plastica, vetro, plastica, materiale ferroso e circa 50 nasse abbandonate. Ecco il bilancio della pulizia dei fondali del tratto di litorale compreso tra il porto di Marina Piccola e Villa Tritone: un'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la delegazione sorrentina di Marevivo e Penisolaverde, società che gestisce i rifiuti in città.In prima linea sub e apneisti di Marevivo, del centro subacqueo sommozzatori Sant'Erasmo di Napoli e dell'associazione Jacques Cousteau che, con l'ausilio dei pedalò messi a disposizione dagli stabilimenti balneari di Marina Piccola e dello spazzamare dell'Area marina protetta di Punta Campanella, hanno ripulito un ampio tratto di mare. Il tutto sotto l'occhio vigile della dalla Guardia Costiera di Sorrento. Centinaia i chili di rifiuti rimossi, incluse le immancabili nasse abbandonate sui fondali dai pescatori, come già avvenuto più volte in passato. Le condizioni meteo avverse, invece, non consentiranno ai volontari di ripulire anche le scogliere del porto di Sorrento: un'iniziativa in programma per domani mattina e ora rinviata a data da destinarsi.«Questa iniziativa è in linea con l'impegno assunto dal Comune sul fronte della tutela ambientale - sottolina Luigi Di Prisco, consigliere comunale con delega alla Risorsa Mare - Un impegno tanto più importante se si pensa al suo obiettivo fondamentale, che è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia dell'ecosistema marino, e alla sua capacità di conivolgere associazioni e volontari, ai quali va il ringraziamento dell'amministrazione». Soddisfatte anche Elisabetta Russo e Rossella Gargiulo, rispettivamente presidente e numero due della delegazione sorrentina di Marevivo: «Puntiamo a lasciare un mare dignitoso ai nostri figli. L'inquinamento esiste dodici mesi l'anno e per questo dobbiamo intervenire sempre, non solo nel periodo estivo. Sono tre anni che siamo operativi su questo fronte e i risultati cominciano a vedersi».