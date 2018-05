Pulizia dei fondali a Sorrento, raccolti quintali di rifiuti

Sabato 26 Maggio 2018, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 20:08

SORRENTO. Conclusa l'attività di pulizia dei fondali marini organizzata dall'assessorato all'ambiente del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde. Questa mattina si è svolta un impegnativa giornata ecologica con bonifica a terra dei Bagni della Regina Giovanna e della scogliera della Solara con la partecipazione di una delegazione dei partecipanti ai corsi realizzati con i ragazzi delle scuole medie sorrentine all'interno della campagna «Let's Clean Up Sorrento» congiuntamente alla delegazione locale di Marevivo. Inoltre, grazie all'intervento del battello spazzamare messo a disposizione dall'Area marina protetta di Punta Campanella, il tutto coordinato dalla guardia costiera guidata dal comandante Enrico Staiano del Locamare di Sorrento, alcuni sub di Marevivo e della Cooperativa Sant'Anna hanno attuato un'importante pulizia del tratto di costa tra la Tonnarella e la Punta del Capo di Sorrento, rimuovendo dal mare reti abbandonate, tubolari in ferro, plastica, nasse affondate ed un copertone di camion. Il tutto successivamente è stato portato a discarica grazie agli operatori della società Penisolaverde.Ora fari puntuti su domani dove il gruppo di apneisti del Team Poseidon e alcuni membri dell'associazione Jacque Cousteau saranno impegnati nella pulizia dei fondali sia dentro che fuori le scogliere della spiaggia San Francesco in collaborazione con il Comune di Sorrento, Guardia Costiera e Area marina protetta di Punta Campanella. «Continuano senza sosta le attività volte al rispetto dell'ambiente e al monitoraggio dell'ecosistema marino - spiega il consigliere comunale delegato all'Ambiente ed alla Risorsa mare Luigi Di Prisco -. Oggi, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, abbiamo realizzato un brillante recupero di rifiuti abbandonati in un tratto di costa molto suggestivo che va dalla Tonnarella ai Bagni della Regina Giovanna. Le attività sia di promozione ambientale che quelle legate alle pulizie dei fondali proseguiranno fino a fine estate affinchè il nostro mare possa essere sempre più blu».