Napoli, continua la pulizia delle strade da Via Tasso al Corso Vittorio Emanuele

Oltre 60 strade delle dieci municipalità sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti.

Coinvolte oggi mercoledì 29 marzo le municipalità 1 e 9 con operazioni di pulizia in via T. Tasso (lato superiore), via P. Picasso, via Dei Modiano, via G. De Chirico.

Domani, Giovedì 30 marzo toccherà alla Municipalità 2 con via Salvator Rosa, Corso Vittorio Emanuele (fino ad ospedale militare) e Municipalità 7 con Via del Cassano.



Gli interventi continueranno venerdì 31 marzo nella Municipalità 3 calata Capodichino e nella Municipalità 6 in via Molino Fellapane e Cupa Vicinale Pepe.

L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al verde con delega alla vivibilità e all’igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.