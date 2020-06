Pulizia straordinaria dell'alveo strada orale. Arrivano a Casamarciano 844 milioni dalla regione Campania che ha dato il via libera al finanziamento che servirà anche per il rifacimento della strada. Firmato anche il decreto ed in queste ore è in corso la gara per l'affidamento dei lavori.

LEGGI ANCHE Santa Maria, tensione tra carabinieri e secondini nell'indagine sui pestaggi

L'opera è inserita nell'ambito del piano regionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Un tassello decisivo per quest'area in cui ricade l'alveo già in passato oggetto di esondazioni" spiega il sindaco Andrea Manzi. «Ancora una volta diamo una risposta concreta e tangibile alla comunità e alle esigenze di pulizia e manutenzione dell'alveo, cercando di anticipare gli eventi e consentendoci di prepararci per tempo alla stagione autunnale con un’azione preventiva».

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA