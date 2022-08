Pullman Azzurro per la sicurezza coi campioni dello sport a Sorrento

Prosegue la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato sui temi della sicurezza stradale per coinvolgere i giovani e diffondere ed affermare la “cultura della guida sicura”. Nell’ambito di questa iniziativa domani, in piazza Lauro a Sorrento, dalle 9 alle 14, farà tappa il Pullman Azzurro della Polizia stradale dove poliziotti specializzati illustreranno agli “utenti della strada” i comportamenti idonei ad una guida sicura attraverso lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per capire quanto è importante guidare senza distrazioni e in modo corretto.

All’evento saranno presenti le autorità comunali, il dirigente del Commissariato di Sorrento con la partecipazione di testimonial d’eccezione quali l’atleta pluridecorato della Polizia di Stato appartenente al gruppo delle Fiamme Oro di Napoli per la ginnastica artistica Salvatore Maresca, il campione della disciplina automobilistica “Slalom” Salvatore Venanzio e lo chef stellato Gennarino Esposito. Infine, personale della Sezione Polizia stradale di Napoli e del distaccamento Polizia stradale di Sorrento, nella circostanza, illustrerà l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro, il precursore e il telelaser.