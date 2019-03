CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Marzo 2019, 11:22

Per trent'anni vittima di violenze. Dal giorno del suo matrimonio fino all'altra sera non c'è stato momento in cui non abbia subito maltrattamenti, vessazioni e aggressioni. Anni in cui la donna, che vive a Qualiano, è stata succube, insieme ai figli, di un marito violento. Come i suoi ragazzi lo sono stati di un padre-padrone. I maltrattamenti sono durati fino a quando non ha deciso di ribellarsi al suo stato di assoggettamento psicologico. Si è fatta coraggio e ha denunciato il compagno di una vita, trascorsa, per la maggior parte, infelicemente. L'ha denunciato non una, ma due volte nel giro di pochi giorni. Segno che il momento della determinazione era scattato. E nulla l'ha fatta recedere. Neppure l'ultimo episodio che ha dell'incredibile nella sua ferocia domestica.MOTIVO BANALEA convincerla defibnitivamente è stata l'ultima lite in cui lei stessa e la figlia minorenne sono state aggredite a morsi, schiaffi e pugni. Il motivo dell'aggressione sarebbe stato il ritardo della giovane. La ragazza sarebbe dovuta rincasare alle 23. Un quarto d'ora di ritardo hanno fatto però scatenare l'ira funesta del violento che ha selvaggiamente picchiato la 17enne. La mamma, nel vano tentativo di difendere la ragazza dalla furia del marito, ha provato a porre pace, ma ha avuto la peggio ricevendo schiaffi e pugni. Il 57enne non si è fermato nemmeno dinanzi alle suppliche della figlia che lo pregava di smettere. Pur di prevalere fisicamente e psicologicamente ha inferto dei profondi morsi sulle loro braccia, provocando in loro un profondo dolore fisico ed emotivo. Le urla strazianti non lo hanno sedato.