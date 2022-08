Controlli a tappeto in mare: a Punta Campanella documenti non in regola e noleggi abusivi

Due persone a bordo di un motoscafo giallo fiammante notano un gran movimento di carabinieri nella baia e si allontanano. Non hanno i documenti in regola, meglio spostarsi altrove.

Davanti a loro quel lembo di mare tra Punta Campanella e l’isola di Capri dove poter gradualmente accelerare. A seguirli il battello pneumatico dei carabinieri della compagnia di Sorrento, in servizio attorno alle acque dell’isola dei faraglioni. Dopo una breve fuga, i due vengono bloccati e per loro una multa salatissima.

I controlli in corso hanno infatti l’obiettivo è tutelare l’area marina protetta che fa da spartiacque tra le province di napoli e salerno ed evitare condotte che potrebbero minacciare il suo ricco ecosistema. 28 le imbarcazioni controllate, 63 le persone identificate,12 le sanzioni, 2 le imbarcazioni multate per noleggio abusivo. A bordo trasportavano turisti senza autorizzazione. Diverse le persone sanzionate perché non rispettavano la distanza di sicurezza dalla costa, 2 per navigazione sotto costa, a ridosso delle scogliere.