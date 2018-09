Puntano pistola contro carabinieri, presi: addosso l'arma per le stese

Sabato 29 Settembre 2018, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si sono fermati all'alt e hanno puntato l'arma contro la polizia: arrestati due pregiudicati per i reati di tentato omicidio ma anche detenzione di arma da guerra e resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. È in via Poerio che gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea, sezione falchi, hanno notato Luca Festinese, napoletano 27enne, e un 19enne dominicano, Ortega Ovalle Jennssi. A bordo di un motoveicolo i due stavano procedendo a forte velocità e a fari spenti, gli agenti hanno intimato l'alt ma hanno accelerato.La polizia gli ha impedito tutte le vie di fuga, e i due non hanno esitato a lanciare la propria moto contro quella degli agenti: il passeggero, Festinese, ha quindi estratto una pistola ed ha preso la mira con l'intento di fare fuoco contro gli agenti ma è stato immediatamente disarmato. Poco dopo fermato anche l'altro uomo, in possesso di una Beretta calibro 7,65; la pistola, con dieci pallottole nel caricatore, era pronta all'uso con colpo in canna. Gli agenti, durante i controlli nell'abitazione del dominicano una mitraglietta Skorpion completa di caricatore inserito, con 13 pallottole a corredo; l'arma è solitamente utilizzata per le azioni di killeraggio e le «stese».