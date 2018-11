Punto nascita al Loreto Mare, il ministro Grillo contro De Luca

Lunedì 5 Novembre 2018, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scintille a distanza tra il ministro della Salute Giulia Grillo e il governatore della Campania Vincenzo De Luca sul reparto maternità dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. «Dalle dichiarazioni del presidente campano emerge che, contravvenendo a quanto prescritto dal Dm 70, nel nuovo piano non è previsto il Polo materno-infantile presso l'Ospedale del Mare. Viene invece data l'autorizzazione a delocalizzare tutte le attrezzature al vecchio ospedale Loreto Mare - si legge in una nota del ministro - ma De Luca si faccia una ragione, non passerà alcuna richiesta di accreditare un piccolo punto nascita, in deroga al parere negativo di tutte le maggiori associazioni scientifiche nazionali di ostetricia, pediatria e neonatologia». «Io stessa ho visitato nei mesi scorsi il nuovo Polo dell'Ospedale del Mare - aggiunge Giulia Grillo - e ribadisco quello che ho già detto in quell'occasione: per smantellarlo De Luca deve passare sul mio corpo».