La morte di Pupetta Maresca, prima «camorrista»: dall'omicidio a miss e commerciante

«Il 4 ottobre 1955, davanti al bar Grandone in corso Novara, Napoli. Una 1100 nera si fermò, ne uscì una donna velata di nero, si diresse verso Antonio Esposito detto Totonno e Pomigliano. Don Antò, favorite un momento, vi debbo parlare. La donna sparò, rimise la pistola nella borsetta, risalì in auto e andò via lasciando il cadavere dell'uomo in una pozza di sangue». Così raccontano le cronache di allora l'omicidio del boss che aveva fatto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati