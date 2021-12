Ieri sera gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi dei giardinetti pubblici di via degli Ortolani, hanno notato un giovane che confabulava con una persona e, alla loro vista, si è allontanato per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e 40 euro; inoltre, nella sua abitazione hanno rinvenuto altri 3 grammi della stessa sostanza, un coltello a serramanico con la lama lunga circa 6 cm e diverso materiale per il confezionamento della droga. P.A.M., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente.