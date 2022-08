Napoli, pusher arrestato per la seconda volta: fermato con dosi di hashish e marijuana

Era stato già arrestato e condannato, a poco più di 7 mesi di reclusione, G. L. F., 19enne sorpreso ieri dai carabinieri di Castello di Cisterna a Sant'Anastasia, con droga, soldi e proiettili addosso.

Stavolta il giudice ha disposto per lui l'obbligo di dimora nel comune di Pomigliano d'Arco accogliendo la richiesta formulata dal suo legale. La procura di Nola, invece, aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Il giovane è stato bloccato durante dei controlli dei militari finalizzati a tenere sotto controllo la movida nel weekend. Oltre a 25 «stecche» di hashish e due dosi di marijuana, in tasca aveva anche 5390 euro in contanti e due cartucce calibro 44 magnum. Lo scorso marzo era stato arrestato, sempre dai carabinieri di Castello di Cisterna, e anche in quell'occasione portava con sè della sostanza stupefacente, 14 dosi di marijuana e 21 di hashish, oltre a denaro contante per 230 euro.