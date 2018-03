Pusher arrestato nel regno della droga di Napoli nord

Lunedì 12 Marzo 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 09:43

MELITO - Continuano gli arresti nel famigerato rione 219 di Melito. Regno dello spaccio di droga. In manette ci è finito Claudio De Luca, 32 anni, residente a Melito, pregiudicato. Il pusher è stato sorpreso mentre gestiva una fiorente attività di spaccio con numerosi clienti. L’operazione dei carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Giugliano che hanno messo a segno l’arresto dopo un lungo e paziente appostamento. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di 8 involucri contenenti crack del peso complessivo di 8 grammi. In tasca aveva 45 euro ritenuto guadagno della vendita. I carabinieri hanno identificato anche l’acquirente e l'hanno segnalato all’autorità giudiziaria. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Poggioreale. Melito, purtroppo, conferma essere una delle “piazze di spaccio” più fiorenti della zona. Smantellate le centrali di Scampia il Comune nell’are a nord di Napoli è diventata la nuova roccaforte dei criminali della droga.