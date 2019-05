Mercoledì 29 Maggio 2019, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 14:52

Gli agenti del commissariato Nola hanno arrestato Salvatore Caccavale, 64 anni, fermato alla guida di una Toyota in via Circumvallazione con 15 involucri di cocaina per un peso di circa 9 grammi.