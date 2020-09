Pusher con il manico di scopa, arrestato dopo il corpo a corpo con i carabinieri

Ha 24 anni, ha origini dominicane ed è già noto alle forze dell'ordine l'uomo arrestato per spaccio di stupefacenti, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli.

Jairon Sebastian Ortega Ovalle - questo il nome - è stato notato in via Pignatelli mentre cedeva un involucro in cambio di denaro.

Quando ha compreso di essere stato beccato, per evitare la cattura, ha spinto uno dei militari e la sua moto e si è messo a correre. Durante la fuga ha recuperato da un cassonetto un manico di scopa e brandendolo come una mazza ha provato ad allontanare i carabinieri.

Disarmato e bloccato, il 24enne è stato perquisito. Nelle sue tasche 30 grammi di hashish suddivisi in altrettante stecchette pronte per lo smercio e 10 euro in contante ritenuto provento illecito. È ora in carcere.

