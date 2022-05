Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Un 30enne fermato in via Mugnano-Giugliano, notato dai poliziotti mentre recuperava una busta di cellophane da un cestpuglio. Quando si è accorto della pattuglia, il ragazzo ha provato a disfarsi dell'involucro, ma non ha fatto in tempo. Sequestrati 84 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi. E 175 euro in banconote di vario taglio più un telefono cellulare.