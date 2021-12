Pusher con reddito di cittadinanza scoperto al Parco Verde di Caivano: va ai domiciliari

Pusher con il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri al Parco Verde di Caivano. L'uomo, un 36enne di Cardito, è stato sorpreso in possesso di 65 dosi di eroina, 60 di cocaina, e 600 euro in contanti. A fine mese, poi, anche il reddito di cittadinanza. Il 36enne è ora ai domiciliari, in attesa di essere giudicato durante l'udienza di convalida. Per il reddito si va verso la revoca, i militari interesseranno l'Istituto nazionale di previdenza sociale.