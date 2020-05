I Carabinieri di Vico Equense hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente G.G. , 27enne del posto. Durante un servizio di osservazione, i militari hanno visto il 27enne cedere ad un «cliente» un involucro di 23 grammi di marijuana. Nelle sue disponibilità anche 100 euro per il ricavato dell’attività illecita. G.G. è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio mentre il cliente identificato e segnalato alla Prefettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA