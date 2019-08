Lunedì 5 Agosto 2019, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 08:38

Ci sono volute più di dieci ore per spegnere l’incendio divampato nella tarda mattinata di ieri a Poggioreale. Le fiamme, che hanno avvolto cumuli di spazzatura abbandonata in un’area verde nei pressi del Rione Luzzatti, sono state domate solo a serata inoltrata. Ma non è stato facile.C’è stato bisogno dell’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco, equipaggiate con maschere di ossigeno e bobcat per liberare i rifiuti ancora bruciati dal terreno. Un lavoro intenso e faticoso che ha costretto i cittadini a rimanere chiusi in casa per il fumo ed i miasmi generati dal rogo.“Ogni anno siamo alle prese con questi incendi – afferma l’attivista Giovanni Gemito – specialmente in estate. I roghi vengono appiccati di continuo e la puzza è insopportabile. Il fumo di ieri ci ha costretti a rimanere chiusi in casa e solo stamattina abbiamo riaperto le finestere. Così non possiamo andare avanti. Poggioreale non deve più essere un quartiere abbandonato. Vogliamo sicurezza e tutela per la nostra salute e quella dei nostri figli”.