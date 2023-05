Qatargate, l'udienza per Cozzolino rinviata al 16 maggio

Quatargate, udienza a carico di Andrea Cozzolino rinviata al prossimo 16 maggio. È il quarto rinvio da quando sono stati disposti gli arresti domiciliari del parlamentare europeo. I giudici hanno preso atto che venerdì scorso sono stati trasmessi degli atti a Napoli, tra cui la relazione del procuratore belga Malagnini, sulle condizioni delle carceri belghe, come per altro richiesto dagli avvocati di Cozzolino Federico Conte e Dezio Ferraro, ma anche da parte del sostituto pg e dalla stessa corte di appello di Napoli. Una volta tradotto il testo, si potrà entrare nel merito della decisione della Corte, per affrontare la questione della richiesta di trasferimento in Belgio dello stesso Cozzolino.