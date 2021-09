Vaccini Covid a Napoli: quaderni, auricolari, zaini e altri gadget agli studenti che si vaccinano

Nuovo tour di promozione dei vaccini nelle scuole e nelle piazze. Agli studenti in regalo quaderni, auricolari, diari e zaini. L'iniziativa parte oggi, 10 settembre, e fino al prossimo martedì, dalle 16 alle 23, i camper dell’Asl Napoli 2 Nord fanno tappa in tanti comuni. A Casandrino, il primo appuntamento sino a sera in piazza Umberto. A Casalnuovo, domani, sabato 11 settembre nella villa Pino Daniele. A Frattamaggiore, domenica 12 settembre nella Villa comunale. Da lunedì, dalle 9 alle 18, il tour prosegue negli istituti scolastici. A Bacoli, lunedì 13 settembre, iniezioni programmate nel liceo Seneca. A Villaricca, sempre lunedì 13 settembre, al liceo Cartesio. A Sant’Antimo, martedì 14 settembre, al liceo Laura Bassi.

Potranno accedere alla vaccinazione tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord, di età superiore ai 12 anni. Non serve la prenotazione, ma i minorenni devono essere accompagnati dai genitori. Dice il manager Antonio d’Amore, che altre date del tour sono in programma: «Stiamo mettendo in campo nuove iniziative volte a semplificare la scelta vaccinale e favorire la vaccinazione di prossimità». Ora la profilassi può avvenire anche nelle oltre 60 farmacie tra Pozzuoli e Giugliano in Campania. L’elenco completo è disponibile sul sito dell’Asl Napoli 2 Nord. Da segnalare che i quaderni, i diari, gli zaini e gli auricolari consegnati ai ragazzi sono stati messi a disposizione gratuitamente dai negozi Euronics del gruppo Tufano.