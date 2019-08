Sabato 31 Agosto 2019, 10:38

QUALIANO - Dramma in città, 18enne trovato impiccato fuori al balcone. È stato lo zio di D. C. a trovare questa mattina, intorno alle 5, il corpo senza vita del giovane fuori al balcone di casa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine ma non sono riusciti a salvare il ragazzo.Secondo quanto appreso, il gesto estremo del giovane potrebbe essere scaturito da una delusione d’amore: il ragazzo si sarebbe da poco lasciato con la sua fidanzata. Le forze dell’ordine stanno interrogando parenti e amici del giovane per far luce sull’esatta motivazione che ha spinto il 18enne a uccidersi.