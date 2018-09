Giovedì 20 Settembre 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno dato esecuzione a un’ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di un 32enne del posto ritenuto affiliato al clan camorristico dei “De Rosa”, Raffaele Palma.L’uomo è ritenuto responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso con Agostino Ciccarelli, detto “bombolone”, Salvatore Sigillo, detto “totore dei telefonini”, e Antonio Bevilacqua, tutti ritenuti affiliati allo stesso clan e già raggiunti, a maggio, da un decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia ed eseguito dai carabinieri.Fu a maggio, appunto, che il gruppo di estorsori si presentò più volte da un imprenditore edile locale per minacciarlo ed ottenere denaro: gli estorsero 500 euro come anticipo di una richiesta estorsiva di 10mila per permettergli di completare i lavori di ristrutturazione in un immobile di sua proprietà.Tutti e 4 sono nel centro penitenziario di secondigliano.