Giovedì 10 Maggio 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 20:33

Qualiano, le pale di un elicottero tagliano l’aria sorvolando la città fino al cimitero cittadino. A bordo un passeggero d’eccezione: si tratta della Madonna di Fatima. La statua benedetta è calata dall’alto tra lo scroscio di applausi dei fedeli riuniti. «Questo arrivo, in questo particolare momento storico e sociale, sono certo che è di buon auspicio per la nostra città. L’incontro con nostra Signora di Fatima, fornirà a ognuno di noi un’importante occasione per riflettere sul nostro operato di amministratori e sulla nostra vita di persone» ha dichiarato il sindaco Ludovico De Luca consegnando simbolicamente le chiavi della città di Qualiano alla statua benedetta. La Madonna di Fatima è stata quindi trasportata attraverso la città in una processione guidata da don Lello Marino sino alla chiesa di Santo Stefano dove si è celebrata la santa messa e la benedizione alla città e ai cittadini.