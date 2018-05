Distruggono la panchina a martellate: il video finisce su Facebook

Sabato 26 Maggio 2018, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 13:00

QUALIANO - Spaccano una panchina appena installata. A martellate. Un caso incredibile a Qualiano registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’asse viario. «Siete la feccia degli uomini se uomini siete, domani compro di tasca mia una nuova panchina e la rimetto dove voi avete distrutto questa - scrive amareggiato su Facebook il sindaco di Qualiano Ludovico De Luca - Non so chi siete ma so che non ci fermeremo mai e mai ci faremo intimorire da voi e, se pensavate di farla franca avete commesso un errore, avete dimenticato che ci sono le telecamere».Dal video è ben chiaro come uno dei vandali si avvicini addirittura con una carriola. Poi il video si interrompe. Perché distruggere la panchina? Perché accanirsi in quel modo? I volti dei balordi sono visibili. Probabile che le forze dell’ordine stiano sulle loro tracce.