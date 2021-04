Qualiano, focolaio Covid in una classe: 9 alunni su 16 positivi. Contagiati anche tre insegnanti

Nove alunni su sedici risultati positivi al Covid in una classe di una scuola di Qualiano. E’ questo il bilancio che ha fatto scattare la chiusura di una classe dell’istituto Don Bosco-Verdi nella città di Qualiano. La classe interessata al cluster è in quarantena e la dirigente scolastica ha così dovuto ripristinare la modalità della didattica a distanza. Oltre agli alunni, tra i positivi figurano anche tre insegnanti. Il plesso, ad ogni modo, resterà aperto per permettere alle altre classi di frequentare regolarmente le lezioni in attesa di ulteriori verifiche.

