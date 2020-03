Furto nella notte alla gioielleria Pezzuto Jewels di via Campana a Qualiano. I malviventi hanno forzato la saracinesca e poi infranto la porta di vetro. Una volta all'interno si sono impossessati di oggetti in oro per svariate migliaia di euro. L'allarma è scattato immediatamente e i malviventi sono scappati all'arrivo dei carabinieri. Un colpo che non è stato portato a termine integralmente. I militari del'Arma stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale e quelle del sistema collegato al Comune per risalire agli autori del raid. © RIPRODUZIONE RISERVATA