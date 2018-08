Coltello alla mano, minaccia di morte la moglie e i tre figli: marito violento arrestato nel Napoletano

Lunedì 27 Agosto 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri hanno arrestato a Qualiano un 50enne del luogo accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato bloccato nella sua abitazione, immediatamente dopo aver aggredito verbalmente e minacciato di morte con un coltello la moglie 46enne e le figlie di 19 e 35 e il figlio di 15 anni.Nonostante l'intervento dei militari ha continuato a inveire contro i congiunti dimenandosi. Durante i successivi accertamenti è emerso che i comportamenti violenti ai danni dei familiari, finora mai denunciati, andavano avanti da diverso tempo. I carabinieri hanno ritrovato un coltello a serramanico di 18 centimetri utilizzato, secondo gli investigatori, poco prima per minacciare la famiglia.L'arrestato è ora ai domiciliari nell'abitazione del padre in attesa di determinazione dell'autorità giudiziaria.