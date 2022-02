Qualiano, nuovo impianto rifiuti: il sindaco ricorre al Consiglio di Stato

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, annuncia: "Non ci fermiamo: abbiamo presentato appello con istanza di sospensiva al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che lo scorso dicembre ha rigettato il nostro ricorso dando il via libera alla costruzione di un nuovo impianto rifiuti nella ex centrale Turbogas a Ponte Riccio, Giugliano. Impianto che verrebbe dedicato allo smaltimento delle ecoballe che provengono da Taverna del Re".

Il primo cittadino aggiunge: "Andiamo avanti contro la decisione della Regione Campania di costruire un altro impianto rifiuti su un territorio già martoriato. Un territorio in cui i tassi tumorali sono del 47 per cento superiori alla media nazionale. Un territorio dove è stato accertata la correlazione tra tumori e presenza di rifiuti".