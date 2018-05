Uccide la madre e si barrica in casa: Pasquale nel vortice della follia dopo un amore svanito

Venerdì 4 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 07:05

«Bastardo, bastardo» : i carabinieri portano via Pasquale De Falco, e la gente che per dieci ore ha assistito all'assedio, urla, si agita, tenta di inseguire l'auto dove è salito l'assassino incolume e ammanettato e applaude ai carabinieri. Ma i familiari dell'uomo si ribellano: «Che ne sapete voi di chi era Pasquale? - urla una donna rivolta alla folla - siete venuti a godervi lo spettacolo, ma adesso è finita. Andatevene. Lasciateci in pace». E pian piano la scena di quello che per una lunga giornata è sembrato il set di un film, finalmente si spopola. Via le telecamere, spenti i i flash, tacitati i cellulari che hanno continuato a squillare, tutti, i professionisti dei media e gli amanti del macabro, ripongono gli strumenti che per l'intera giornata sono stati l'incubo dei carabinieri. I militari hanno continuato a trattare mentre il killer poteva guardare dal computer e dalla TV tutto quello che accadeva in strada. Continui i tentativi di fermare lo show, ma lo spettacolo, si sa, non si ferma e questa volta a mandarlo in onda sono stati decine e decine di videomaker improvvisati che hanno inondato il web. Un incubo.Ma poco dopo le 21, quando si è spento anche l'eco dei «flash bang» che hanno stordito De Falco lasciandolo senza un graffio, mentre le teste di cuoio abbassano i mephisto e depositano le armi, davanti al portone della casa di via Campana 326 dove si è consumata la tragedia e dove ancora restava il corpo di Teresa Licciardiello, si stringono l'uno all'altro i familiari e gli amici piú stretti.«La prima volta che Pasquale l'aveva picchiata Teresa mi aveva guardato con gli occhi pieni di lacrime e mi aveva detto: È sempre mio figlio»: Massimo De Rosa, il cognato di Pasquale De Falco, piange abbracciato agli amici.Quando, dopo aver ucciso la madre, l'assassino si è barricato in casa, è stato lui, Massimo, che con il killer aveva sempre avuto un buon rapporto, a tentare di convincerlo a consegnarsi ai militari. Inutilmente. «Esco solo quando ho ucciso anche mio padre» ha detto l'uomo.Eppure, lo raccontano tutti a Qualiano, c'é stato un tempo diverso. Studioso, di buona famiglia, Pasquale era fidanzato con una coetanea che conosceva da sempre. Improvvisa la rottura e altrettanto inaspettata la depressione che poi lo aveva portato a tentare il suicidio lanciandosi dal balcone. Ma la palazzina di via Campana dove vive la famiglia De Falco ha un solo piano, e Pasquale se l'era cavata con qualche contusione. Ma la sua mente aveva continuato a vacillare. I vicini ricordano che già aveva tentato di picchiare i genitori, che erano riusciti, però, a sfuggirgli. Quella dei De Falco è stata una famiglia segnata dalla tragedia della malattia mentale che ha travolto Pasquale, ma ha anche costretto i genitori e la sorella Chiara che insegna alle elementari, a una vita molto ritirata.Ieri però mamma Teresa non c'è l'ha fatta a sottrarsi alla violenza del figlio che continuava ad amare. Quando Pasquale le si è avventato contro ha tentato di fuggire, ha raggiunto il terrazzino che porta alle scale, si è aggrappata alla ringhiera, lui le è saltato addosso, l'ha trascinata. E poi le ha sparato con il fucile da caccia del padre lasciandola a terra dove la pioggia inclemente ha continuato a flagelllarne il corpo fino alla tarda serata quando, ammanettato Pasquale, è stato finalmente possibile portarlo via. «Il blitz è durato pochissimi minuti, tutto merito dei nostri uomini che sono stati esemplari. L'uomo non ha avuto il tempo di reagire», commenta il colonnello Ubaldo Del Monaco, comandante provinciale dell'Arma.Per sparare l'assassino ha usato il fucile che il padre, Antonio De Falco, 75 anni, custodiva gelosamente. Massimo De Rosa racconta piangendo agli amici: «Quel fucile era sempre stato nascosto. Mio suocero lo teneva in una cassaforte. Ma evidentemente Pasquale ha trovato le chiavi. Quando qualcuno cerca ossessivamente qualcosa prima o poi la trova». E De Falco era ossessionato dal desiderio di morte, la sua e quella degli altri. Aveva studiato, aveva ottenuto una laurea, ma un lavoro vero e proprio non lo aveva mai avuto. Non usciva mai di casa, e anche i genitori facevano una vita molto ritirata. Ma non si erano mai arresi alla malattia del figlio e aveno continuato a tentare di convincerlo a cercare un impiego. Di qui i litigi che si susseguiranno sempre piú violenti. Fino a ieri mattina.