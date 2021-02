Nel comune di Qualiano è partita la gara di solidarietà per aiutare il piccolo Pietro (nella foto) 7 anni. A lui i medici dell’ospedale Stella Maris di Pisa hanno diagnosticato una patologia che non permette la formazione di determinati neuroni. Una malattia che può essere curata solo attraverso l’utilizzo di cellule staminali.



Il sindaco Raffaele De Leonardis è tra i promotori dell'iniziativa: "Ieri ho incontrato alcuni familiari del piccolo residente a Qualiano - dice il primo cittadino - che mi hanno raccontato la sua storia e spiegato quello di cui ha bisogno: servono circa 20 mila euro per coprire le spese dell’intervento. Anche dal Comune abbiamo deciso di contribuire alla sua causa".

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, scossa alle 4.13 sveglia i Campi Flegrei nel... LA MOVIDA Movida a Napoli, la sfida ai divieti: blitz di vigili urbani ​e... LA SCUOLA Scuole chiuse a Napoli, l'allarme dei genitori: «A rischio...





L'11 marzo è in programma l’intervento presso un centro specializzato a Tblisi, in Georgia. Attraverso una tecnica ancora non utilizzata in Italia, con l’uso delle cellule staminali, gli specialisti dell’Autism and ASD Treatment Center procederanno alle trasfusioni di sangue ottenuto tramite il suo stesso midollo spinale per indurre il sistema nervoso di Pietro a produrre i neuroni ‘mancanti’.



Per aiutare Pietro si può donare tramite una raccolta fondi lanciata sul web dai parenti del piccolo. Questo il link per donare: https://gofund.me/76eb1d35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA