Sparatoria davanti al bar di Qualiano, il killer aveva già ucciso il suocero

Marco Bevilacqua, il 37enne fermato oggi dai carabinieri per tentato omicidio plurimo dopo i colpi esplosi contro un gruppo di giovani a Qualiano, nel 2006, a 20 anni, fu arrestato per l'omicidio del suocero Salvatore Bevilacqua, avvenuto il 24 gennaio a Scafati al culmine di una lite. Nel 2008 la Corte d'Assise d'Appello di Salerno, confermando la condanna di primo grado, stabilì che dovesse scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione. La condanna divenne irrevocabile l'anno dopo. Bevilacqua ha trascorso alcuni anni in carcere ed è poi tornato in libertà.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Sparatoria a Qualiano, 37enne ruba la pistola alla guardia giurata e... LA CRIMINALITÀ Movida e spari a Castellammare, ragazza ferita per errore: 19enne nel... I CONTROLLI Movida a Napoli, controlli della polizia locale: sette locali...

Tre giorni dopo l'assassinio del suocero, che aveva 47 anni, freddato in via Cesare Battisti, il giovane assassino si consegnò ai carabinieri che gli stavano dando la caccia. Era stato lui ad armarsi e fare fuoco esplodendo un colpo da una pistola calibro 7,65 che ha raggiunto Salvatore Bevilacqua direttamente al cuore. Tossicodipendente, qualche precedente per droga, era l'unico indiziato. La sua casa a Boscotrecase era stata già perquisita dai militari. Marco viveva con la compagna, figlia della vittima, appena 17enne, e avevano un figlio di tre anni. Sembra che il suocero lo accusasse di maltrattamenti nei confronti della ragazza.

Anche il padre del giovane, che pare fosse presente sul luogo del delitto, venne iscritto nel registro degli indagati. Interrogato dopo l'arresto, Marco Bevilacqua ammise di aver sparato contro il suocero, precisando però che quella pistola non era sua, ma della vittima. Si era presentato all'appuntamento con Salvatore Bevilacqua, per l'ennesimo chiarimento, ma completamente disarmato. Secondo la sua versione, sarebbe stato proprio Salvatore Bevilacqua ad estrarre l'arma, quando la discussione è degenerata, puntandogliela contro. A quel punto il giovane, nel tentativo di difendersi, avrebbe bloccato la mano del suocero ed impugnato la pistola dalla quale sarebbe partito accidentalmente il proiettile che ha ucciso il suocero.