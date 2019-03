La notte del racket: tre bombe carta nel centro storico di Qualiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 13:00

Tre bombe in altrettanti negozi a Qualiano, due tentati furti e una tentata rapina a Giugliano. L'area a nord di Napoli nella morsa della criminalità. Gli episodi si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro in due comuni difficili nei quali regna la camorra, ma si fa largo anche la piccola criminalità. A Qualiano i malviventi, probabilmente legati a qualche clan, hanno piazzato tre ordigni di piccole dimensioni all'esterno di tre esercizi commerciali, nella notte tra martedì e mercoledì fra piazza D'Annunzio, piazza Rosselli e via della Libertà. Danni lievi, in pieno centro storico, ma messaggio chiaro. Si tratterebbe infatti di racket e su questa pista battono anche i carabinieri.