Sparatoria a Qualiano, i due fratelli feriti sono figli di un pregiudicato del clan De Rosa

Si segue la pista della vendetta. Avrebbe avuto uno scontro accesso con alcuni dei giovani contro i quali ha esploso numerosi colpi d'arma da fuoco l'uomo che la scorsa notte, come ricostruito dai carabinieri, ha rubato una pistola a una guardia giurata e ha fatto poi fuoco sparando ad altezza d'uomo. Due dei giovani coinvolti nella sparatoria sono feriti in gravi condizioni e ricoverati negli ospedali di Giugliano e Pozzuoli.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Sparatoria a Qualiano, 37enne ruba la pistola alla guardia giurata e... LA SPARATORIA Sparatoria davanti al bar di Qualiano, il killer aveva già... GLOCAL Sparatoria davanti al bar di Qualiano (Newfotosud Mauro Palumbo)

Due feriti, Michele e Nicola di Palma - quest'ultimo ricoverato in gravi condizioni - sono fratelli e figli di un pregiudicato, Salvatore Di Palma (meglio noto come Totore 'o maranese) ritenuto contiguo al clan De Rosa egemone nel territorio di Qualiano. L'uomo è originario di Marano, dove ancora risiedono molti suoi familiari.

Gli altri due feriti sono Castrese D'Alterio, anch'egli in gravi condizioni, e Bernardo Falco, già dimesso dall'ospedale.

Marco Bevilacqua, l'uomo che ha sparato, è anch'egli residente a Qualiano.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Qualiano hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 9 per 21.

Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito dal sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, Bevilacqua si sarebbe recato in Municipio per richiedere un sussidio. È in stato di fermo per tentato omicidio plurimo, detenzione, rapina e porto d'arma comune da sparo.