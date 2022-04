Ambiente, partono i prelievi dell'Arpac sulla qualità delle acque di balneazione

Partono oggi i campionamenti di Arpa Campania sulla qualità delle 328 acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale della Campania (41 in provincia di Caserta, 148 in provincia di Napoli e 139 in quella di Salerno).

I prelievi saranno effettuati mensilmente in tutti i punti identificativi di ciascuna acqua di balneazione e in punti aggiuntivi di studio dove si prevede un maggior rischio di inquinamento. «Saranno inoltre eseguiti - informa l'Agenzia regionale per l' ambiente - ulteriori prelievi per valutare l'eventuale presenza di schiume, mucillagini, avvistamento di meduse, presenza di rifiuti solidi nelle acque, colorazioni atipiche dovute a fioriture di microalghe o a occasionali sversamenti di reflui industriali».

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Si completano le fogne a Gragnano: la costa vesuviana sempre... L'INQUINAMENTO Avellino, acque reflue nel torrente: denunciata azienda di pellame LA DELIBERA Ambiente, mare del Casertano promosso a pieni voti secondo i...

Per la stagione 2022 si prevedono, fino al 30 settembre, circa 2.500 prelievi e oltre 5.000 determinazioni analitiche su circa 480 chilometri di costa adibita alla balneazione. I campioni saranno analizzati per la ricerca dei parametri batteriologici escherichia coli ed enterococchi intestinali, ritenuti indicatori di contaminazione fecale dall'Organizzazione mondiale della sanità, e iper la rilevazione della presenza di tensioattivi, idrocarburi, nutrienti e fitoplancton nel caso si dovessero osservare situazioni anomale.

Ad apertura della stagione balneare 2022 si registra il 97% di costa balneabile (88% eccellente, 5% buona, 4% sufficiente) mentre il 3% risulta non balneabile. Resta esclusa dal conteggio la quota di litorale non adibita alla balneazione, circa 60 chilometri, per la presenza di porti e approdi, strutture militari, aree marine protette nonché canali e foci di fiumi non risanabili.