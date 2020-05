Fase 2 a Napoli, così ripartono i dentisti: sanificazioni e sale d'attesa vuote

Triage, dispositivi di protezione individuale, protocolli operativi, regole di accesso, gestione delle sale d'attesa, dell'area amministrativa e del front-office, modalità di sanificazione: esiste una fase 2 anche per tornare dal dentista, una delle pratiche sanitarie più esposte al contatto con la saliva e il droplet dei pazienti e dunque a rischio di contagio per operatori e malati ma proprio per questo tra le attività più ligie al rispetto di rigide misure di pulizia e disinfezione che vanno oltre le già stringenti norme di igiene e profilassi vigenti prima dell'emergenza pandemica. Durante il lungo lockdown, tranne le urgenze indifferibili, gli studi dentistici, in massima parte privati (a Napoli le uniche eccezioni pubbliche sono rappresentate dal Cardarelli e dai policlinici) sono rimasti chiusi. Le regole per la riapertura, scattata dal 4 maggio, sono ora affidate alle linee guida redatte dal ministero della Salute in un tavolo tecnico costituito dai rappresentanti della Commissione albo odontoiatri (organismo collocato in seno agli Ordini dei medici), dell'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) e dell'Aio (Associazione italiana odontoiatri). Un tavolo istituito dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e guidato da Enrico Gherlone, Rettore dell'Università Vita-Salute del San Raffaele. Un articolato documento è stato trasmesso nei giorni scorsi al Comitato tecnico scientifico per il via libera definitivo atteso a stretto giro.

LEGGI ANCHE Fase 2, il Tar boccia le Regioni: «Decide lo Stato»

Quali sono quindi le misure da mettere in atto e gli standard minimi da rispettare per la sicurezza? «È molto importante in questo periodo di pandemia - avverte Sandra Frojo, presidente della Commissione Albo odontoiatri di Napoli - tornare a prendersi cura della salute generale e anche della bocca. Tutte le misure di prevenzione sono state adottate, i dentisti sono pronti al riavvio, alcuni hanno già ripreso l'attività e altri lo saranno in tempi brevissimi. Gli standard di sicurezza, che già prima della pandemia erano alti per prevenire tutte le più comuni infezioni, in questo periodo sono state potenziate». Si riconoscono diversi livelli di protezione per permettere all'operatore sanitario di lavorare in condizioni di sicurezza per sé e per il paziente identificando protezioni che riguardano abbigliamento, protocolli operativi, disinfezione degli ambienti e gestione delle sale d'attesa. Questo significa percorsi specifici, formazione ed addestramento anche dei collaboratori all'impiego corretto di mascherine e visiere, aggiornamento dei protocolli di disinfezione degli ambienti, approvvigionamento dei dispositivi.



Cosa cambierà dunque per i pazienti che hanno bisogno di una pulizia dei denti, di un'estrazione o un impianto? Indispensabile prendere un appuntamento ed essere puntuali per evitare assembramenti.. All'arrivo sarà misurata la temperatura a tutti. Molti si sono attrezzati con un termoscanner. Oltre 37,5 verrà rimandato l'accesso. Soprabito, borsa ed oggetti personali saranno riposti all'interno di un sacchetto restituito all'uscita. Chi indossa guanti dovrà toglierli e procedere al lavaggio e igienizzazione delle mani prima di sedersi in attesa. Obbligatorio indossare la mascherina (la propria o quella fornita dallo studio), rimossa una volta seduto sulla sedia odontoiatrica. Solo i minori potranno venire accompagnati. Al termine della terapia si igienizzeranno nuovamente le mani e si reindosserà la mascherina per andare verso la zona reception per le pratiche amministrative.

LEGGI ANCHE Ressa nei parchi: il weekend parte violando le regole

Per le sanificazioni la maggior parte degli studi hanno provveduto ad attrezzarsi con sistemi di nebulizzazione. Sul mercato ve ne sono di diversa concezione a base di ozono, sali argento, acqua ossigenata, cloro ma solo alcuni utilizzano prodotti non tossici che permettono di riprendere subito l'attività intercalando la pulizia tra una seduta e l'altra e che rilasciano anche una certificazione indicando data orario del processo. I centri più accorsati hanno subito investito su questa tecnologia che rappresenta un biglietto da visita da esporre in sala d'attesa a garanzia dei pazienti. «Tutto questo potrebbe anche risultare un vantaggio - conclude il titolare in un noto centro dentistico del lungomare di Napoli - perché si azzereranno i tempi di attesa e si riceveranno cure in un ambiente asettico come sole operatorie. Noi abbiamo redatto un piano in cui nulla viene lasciato al caso, anche l'uso del telefono e del cellulare (da noi vietato) e senza neppure riviste o giocattoli che possano passare di mano in mano». «Il mio consiglio - conclude il presidente Frojo - è di non trascurare la salute della bocca. Gli studi dentistici oggi, sono sanificati e sicuri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA