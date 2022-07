Quarta dose a Napoli e provincia: vaccini anti-Covid anche in farmacia

Vaccini anti-Covid in farmacia a Napoli e provincia, non solo nella Fagianeria e negli altri centri gestiti dalle Asl. «Siamo pronti ad accogliere le richieste dei cittadini», spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli. «Come abbiamo fatto in tutti questi mesi; da maggio scorso ad oggi abbiamo somministrato circa mezzo milione di dosi nelle farmacie di Napoli e provincia. Le vaccinazioni in farmacia non si sono mai fermate, neanche negli scorsi mesi in cui il Covid sembrava aver concesso una piccola tregua. Abbiamo continuato a somministrare tantissime terze dosi e, grazie al rapporto di fiducia che i cittadini riconoscono nella figura del farmacista, a convincere alcuni indecisi a ricevere prime dosi».

«La “macchina” della vaccinazioni - prosegue Iorio - è, dunque, già ampiamente rodata: siamo pronti a far fronte alle nuove richieste di quarta dose, che sono già tantissime anche in considerazione dell’approssimarsi delle vacanze estive. Trascorsi 120 giorni dalla data in cui hanno contratto il Covid, possono tranquillamente ricevere il medicinale».

Il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, chiarisce: «Per molti dei cittadini che hanno effettuato la terza dose diversi mesi fa, gli anticorpi stanno decadendo e la memoria immunitaria è un po’ più pigra anche se la situazione non è clinicamente drammatica come in passato perché abbiamo gli antivirali e gli anticorpi monoclonali. Dobbiamo comunque continuare a tenere alto il livello di prudenza». Le recentissime indicazioni ministeriali puntano a a mettere in sicurezza le persone più fragili e gli over 60, considerato l’aumento della circolazione virale alimentata dalle ultime varianti di Omicron e la ripresa della curva epidemica che si registra in Campania come in tutto il Paese.