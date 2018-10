Quarta Municipalità, manca il personale: cittadini esasperati

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla carta dovrebbero essere 27 i dipendenti in servizio, ma accade spesso che ne vengano a mancare una media giornaliera di 4 o 5. La carenza di personale negli uffici demografici della quarta Municipalità rende sempre più concreto il rischio chiusura nelle sedi di via Gianturco e via Tribunali. I cittadini della zona industriale e del centro storico sono esasperati da settimane, poiché la riduzione di risorse umane che attanaglia tutte e 10 le Municipalità cittadine ha coinvolto anche gli uffici del parlamentino che abbraccia i quartieri di San Lorenzo, Vicaria e Poggioreale. Uffici che quotidianamente erogano un servizio fondamentale per i cittadini. Se ne è parlato nel corso di una seduta del Consiglio di quartiere, come spiega Carmine Stabile, capogruppo di DeMa.«Ieri all’ordine del giorno c’era il problema del personale, per cui probabilmente saremo costretti a chiudere un ufficio e accentrare i servizi in un’unica sede. Premesso che si tratta di un problema che riguarda tutte le Municipalità, il rischio è che si sia costretti a lasciare aperta un’unica sede per i servizi demografici, accentuando il disagio per i cittadini». Ogni giorno, infatti, agli sportelli dell’ex Ospedale della Pace ai Tribunali e nella sede distaccata di Poggioreale i cittadini usufruiscono di un servizio lento e inefficiente: «Spesso accade che la situazione peggiori, perché un impiegato è ammalato e in quel caso il malcontento della cittadinanza aumenta».«Certo è - aggiunge Stabile - che il problema si acuirà con ulteriori pensionamenti del personale, ma stiamo cercando di garantire un servizio fondamentale soprattutto negli uffici del centro storico, dove risiede il 60% della nostra popolazione e dove gli utenti sono per lo più anziani e immigrati». Una soluzione potrebbe essere tuttavia quella di riuscire a mantenere aperti entrambi gli uffici, nelle due zone opposte della Municipalità: «Faremo uno sforzo in tal senso, con l’impegno da parte dell’amministrazione per sopperire ai disagi di garantire l’apertura anche nei giorni festivi, per agevolare la cittadinanza e velocizzare il servizio, dato che - conclude il consigliere - il Comune propone, ma non impone l’accorpamento in un’unica sede».