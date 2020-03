Virus a Napoli, scatta il coprifuoco ma al Vasto nessuno rispetta la regole

Ultimo aggiornamento: 16:16

L'emergenza Coronavirus e l'allargamento delle misure restrittive in tutta Italia ha messo tragicamente a nudo - qualora ve ne fosse bisogno - le criticità e le contraddizioni del quartiere. Migliaia di residenti del quartiere si stanno attenendo in queste ore alle nuove regole igieniche stilate dal Governo per prevenire il contagio, ma il comportamento "anarchico" della quasi totalità degli extracomunitari che vivono in zona sta creando non pochi problemi e non poche tensioni nel quartiere. Anche stamattina, nonostante i divieti, in molte strade del Vasto era possibile notare iI cittadini esasperati da un comportamento incivile e irresponsabile - ma non mancano gli italiani che hanno deciso di non voler rispettare le regole anti-Coronavirus - hanno bypassato Comune e Municipalità, chiedendo direttamente al presidente della Regione Vincenzo De Luca un intervento sul territorio.«Il solo che si sta dando veramente da fare in questo periodo di crisi è il presidente De Luca - affermadel Comitato Vasto-Nolana - Comune e Municipalità ci hanno completamente abbandonati al nostro destino. Noi italiani stiamo facendo di tutto per rispettare le regole, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario, indossando guanti e mascherine. Fa rabbia vedere che ci sono decine di extracomunitari che non rispettano le regole e si concentrano nei soliti locali gestiti dai loro connazionali. Le regole - prosegue l'attivista - devono valere per tutti. Sia per noi italiani che per gli stranieri che vivono qui, a tutela della nostra e della loro salute. Per questo chiediamo a Vincenzo De Luca di interessarsi per questa situazione e trovare una soluzione prima che gli animi si riscaldino ancora di più. La legge va applicata con rigore e tutti questi locali stranieri che non rispettano le regole vanno chiusi immediatamente per salvaguardare la sicurezza di tutti».Ad accrescere ulteriormente il disagio dei cittadini le mancate risposte alle numerose denunce che riguardano la vendita abusiva di cibi cotti in strada. Anche stamattina numerosi "" giravano nel quartiere, vendendo prodotti cotti privi di qualsiasi certificazione. Problemi anche dal punto di vista della nettezza urbana, con alcune aree del quartiere che necessiterebbero di importanti interventi di pulizia e sanificazione.Capitolo a parte per il. Il nuovo decreto del Governo non prevede la chiusura al pubblico dei mercati ma prescrive il rispetto della distanza minima di un metro tra gli avventori, oltre a severe sanzioni per gli esercenti che non vigilano sul rispetto della normativa. Sono in molti a chiedersi se, in un momento in cui i negozi di tutta Napoli chiudono per motivi igienici ed economici, sia opportuno continuare a tenere aperto un mercato che, come è stabilito dai regolamenti, non può in nessun caso vendere prodotti alimentari e dove ogni giorno si affollano decine di venditori che passano la giornata a stretto contatto.«Ormai non ci sono più scuse - spiega il consigliere della IV Municipalità- è necessario intervenire e risolvere il problema del Vasto al più presto possibile. Stiamo parlando della salute di tutti i cittadini di Napoli, che rischiano di essere danneggiati da comportamenti incivili in un momento così delicato per la diffusione del Coronavirus. Le forze dell'ordine e l'esercito intervengano per mettere fine a queste situazioni - prosegue - perchè non si può più tollerare che esistano zone franche dove ognuno pensa di poter fare quello che gli pare. La Polizia Municipale ormai è allo stremo e da sola non può farcela a gestire questa situazione. E' necessario che tutti facciano uno sforzo per garantire ordine e legalità nel quartiere in questo momento difficile».