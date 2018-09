Quartiere Vasto, i poliziotti arrestano spacciatore albanese

Ieri sera, durante i controlli serrati nel quartiere Vasto, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Halili Safet, 25enne, cittadino albanese, irregolare, con pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti stavano monitorando una strada del quartiere Vasto, via Albanese, allorquando, dopo vari appostamenti, hanno notato un uomo, a bordo di uno scooter, avvicinarsi ad Halili Safet, il quale prelevava dalla bocca un piccolo involucro in cambio di soldi. I poliziotti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare, dopo un breve inseguimento, il cittadino albanese, mentre l’altro a bordo dello scooter è riuscito afar perdere le proprie tracce. Dal controllo sono stati trovato indosso ad Halili Safet,25,00 euro e nascosti dietro un contatore dell’acqua 8 dosi di cocaina dal peso di 1,55 grammi. Halili Safet è stato arrestato e questa mattina si svolgerà il rito per direttissima, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:49

