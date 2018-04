CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 11 Aprile 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie ai tempi lunghi della giustizia è stata messa una pietra tombale su un altro sfregio, uno scandalo che fece il giro del mondo, lo scandalo dei 74 palazzi di Casalnuovo: alte costruzioni spuntate come funghi senza uno straccio di licenza dai suoli agricoli delle frazioni di Casarea e Tavernanova. Ma i reati addebitati ai colpevoli sono stati tutti prescritti: non andranno in prigione. Il processo è stato troppo lungo ed è sopraggiunta la cancellazione della pena. La sentenza della Corte d’Appello di Napoli risale al 25 gennaio scorso. Sia gli avvocati dei condannati in primo grado che quelli di parte civile confermano: il colpo di spugna su tutta la vicenda c’è stato. Eccome.Il tribunale di secondo grado ha deciso la prescrizione di tutti i reati individuati nell’ambito dello scandalo edilizio. Per quei reati nel 2010 furono condannati in primo grado Domenico Pelliccia, costruttore, fratello di Mario, indagato per la recente morte sul lavoro di un operaio, e cognato dell’ex boss di Casalnuovo, Pasquale Iorio Raccioppoli, trucidato a colpi di mitra nel 2009; Giovanni Raduazzo, ingegnere e tecnico di fiducia di Pelliccia; Vincenzo Perdono, costruttore e figlio dell’ex consigliere comunale Ciro, di Forza Italia, cementificatore di grandi complessi edilizi nell’area orientale. I tre erano stati condannati a 9 anni (Pelliccia) e a 5 anni (Raduazzo e Perdono). Condanna confermata il 25 gennaio dalla Corte d’Appello di Napoli. Ma la Corte ha stabilito che i condannati non andranno in carcere per sopraggiunta prescrizione.