Quartieri Spagnoli, aggredisce la moglie con bottiglia di vetro: arrestato 30enne dello Sri Lanka

Ha aggredito la moglie con una bottiglia di vetro; all'arrivo della Polizia ha iniziato ad inveire contro gli agenti, poi è stato bloccato e arrestato.

Per l'uomo, un 30enne dello Sri Lanka, le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ad eseguire gli arresti, ai Quartieri Spagnoli, sono stati gli agenti del Commissariato Dante, allertati dalla sala operativa.

I poliziotti, giunti all'esterno dell'abitazione, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal marito con una bottiglia di vetro, come già avvenuto in precedenti occasioni, e che successivamente l'uomo si era barricato nella loro abitazione. Gli agenti sono entrati nell'appartamento dove hanno trovato il 30enne in stato di alterazione psicofisica, e lo hanno bloccato.