Quartieri Spagnoli, è allarme faida: blitz dei carabinieri, in volo anche un elicottero

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri del comando provinciale - anche con l'ausilio di un elicottero che sorvola la zona - sono in corso ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Sono alcune decine i militari impegnati in posti di blocco e perquisizioni dopo che l'area è stata interessata nella notte tra domenica e lunedì da due episodi criminali, tra cui l'agguato ai danni del 32enne Domenico Masi, precedenti per reati contro il patrimonio e traffico di stupefacenti. L'uomo si è presentato con ferite all'addome alla clinica Internazionale prima di essere trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato sedato, e dove ora si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro che non escludono alcuna pista. Nel corso della stessa notte c'era stata anche una "stesa", con colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata, nella vicina zona della Pignasecca. Su quest'ultimo episodio sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA