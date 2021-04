Napoli, task force ai Quartieri Spagnoli: denunciati sei ​parcheggiatori abusivi

Su disposizione del comando provinciale di Napoli i carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme a quelli del eeggimento Campania e del nucleo radiomobile di Napoli hanno setacciato le strade dei Quartieri Spagnoli con posti di controllo e svariate perquisizioni. Ottantatré le persone identificate e 61 veicoli controllati.

I militari della stazione Quartieri Spagnoli hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli un 51enne. Dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna per aver violato più volte la misura del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto.

Durante le operazioni, tolleranza zero al fenomeno dei parcheggiatori abusivi con 6 persone denunciate. Verifiche anche al rispetto delle normative anti-contagio: 23 sanzioni per dei cittadini che non indossavano i dispositivi di protezione individuale e per essersi spostati al di fuori del comune di residenza senza giustificato motivo. I carabinieri hanno infine rinvenuto e sequestrato in via Diaz - a bordo strada - una pistola calibro 7.65 con matricola parzialmente abrasa e senza colpi nel caricatore. L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici al fine di verificare il suo utilizzo in fatti di sangue.