Napoli, la sfida di Gennaro: «Con i miei video racconto la bellezza dei Quartieri spagnoli»

Ultimo aggiornamento: 17:17

Una grossa delusione scolastica può trasformarsi in una occasione di rilancio professionale? A Napoli sicuramente si. E' la storia die già affermato videomaker. Nascere in alcuni quartieri è, purtroppo ancora oggi, un handicap per molti giovani napoletani, costretti a portare la "nominata" di persona proveniente da un quartiere difficile. Essere nato nel cuore dei, un quartiere balzato troppe volte agli onori delle cronache cittadine per fatti molto poco edificanti, per Gennaro è stata ed è una grande occasione. La sua vocazione di videomaker e fotografo professionale nasce quando, qualche anno fa, una professoressa espresse un giudizio molto poco lusinghiero sui Quartieri Spagnoli e sui suoi abitanti.«Dovevo preparare la tesina per l'esame di maturità - spiega Gennaro - e decisi di portare come argomento i Quartieri Spagnoli. La mia professoressa mi disse che i Quartieri Spagnoli erano i quartieri più brutti di Napoli e che dovevo decidere per un altro argomento. La cosa mi lasciò interdetto ma poi, spinto anche dai miei compagni di classe, decisi di portare ugualmente la tesina che avevo scelto. Questo però non mi è bastato - ha raccontato - e quindi sono sceso in strada e ho cominciato a girare un video dove raccontavo tutte le cose belle che abbiamo. Da li la decisione di frequentare un ce specializzarmi in questo bellissimo settore. Si può dire che i Quartieri Spagnoli mi hanno dato una mano a capire cosa volevo fare nella vita e io, a differenza di tanti miei coetanei sono stato fortunato».Il video pubblicato dal giovanissimo videomaker in pochi giorni raggiunse e sfondò la quota diUn numero incredibile per chi, fino al giorno prima, non aveva alcuna confidenza con il mondo del video editing professionale. Il successo del suo primo lavoro lo ha spinto ad andare avanti e oggi Gennaro è molto apprezzato proprio nel suo quartiere d'origine. In occasione di fare il "grande balzo" verso altre mete, ma sempre con i Quartieri Spagnoli nel cuore.«Ci sono tantissime cose belle ai Quartieri Spagnoli - spiega - e tocca a noicercare di farle conoscere all'estero e ai tantissimi turisti che oggi arrivano qui mentre fino a qualche anno fa tutti ci guardavano con diffidenza e da lontano. Oggi la gente non si ferma più a, ma arriva qui, si ferma ad ammirare il quartiere e il sistema di vita unico che c'è qui. I Quartieri Spagnoli hanno colori, profumi, sensazioni uniche, che non si possono trovare in nessun altro quartiere della città».In effetti fino a qualche anno fa veder fiorire il turismo ai Quartieri Spagnoli sembrava puraOggi, anche grazie al lavoro quotidiano dei tantissimi operatori commerciali della zona, i turisti sembrano cominciare ad apprezzare anche un quartiere enormemente ricco di storia, di cultura e della napoletanissima arte di arrangiarsi.«Per me, che sono di parte, i Quartieri Spagnoli sono i quartieri più belli del mondo - continua ancora Gennaro Giugliano - e vPrima di abbandonarsi al pregiudizio ed etichettarci come quartiere difficile venite a vedere quanta bellissima energia positiva abbiamo da offrire. Qualcosa si sta muovendo in questi ultimi anni, ma per spazzare via un pregiudizio di anni non basta».