Quartieri spagnoli a Napoli, maxi-sconto al minorenne pistolero; la vittima: lo perdono

Tre tentati omicidi, due passanti gravemente feriti e una condanna quasi dimezzata: il presunto rampollo di una famiglia camorrista dei Quartieri spagnoli passa da una condanna a 18 anni (un anno fa, in primo grado), a una di 10 anni in appello. Dieci anni per un triplice tentato omicidio, dopo una raffica di proiettili esplosi tra i vicoli, in un processo che si tradurrà in una permanenza in cella che ha già uno sbocco chiaro: calcolando i due anni pieni trascorsi in carcere e considerando anche che un anno di detenzione è di nove mesi (per la buona condotta), il 17enne rimarrà detenuto per sette anni e mezzo (due dei quali, ripetiamo, già scontati in un carcere minorile). Ma torniamo all’udienza di ieri. Aula 515, Corte di appello minorile, arriva il maxisconto con il verdetto in appello, sulla scorta dell’appello del difensore dell’imputato, l’avvocato Alessio Guadagno. Era il 16 giugno del 2021, quando esplose l’inferno in vico Lungo San Matteo. Un episodio consumato nel pieno della faida familiare tra i Valentinelli e i Verrano, che vide coinvolti due passanti: rimasero feriti due lavoratori, Vittorio Vaccaro, muratore colpito a un braccio; e Enrico De Majo, scultore, colpito all’addome e al polmone. Vicenda che ha fatto registrare di recente la condanna in primo grado anche dei tre complici del minore G.M., indicati come concorrenti dell’agguato.



Ma torniamo alla condanna di ieri. Pochi mesi fa, in primo grado, finì con il verdetto a 18 anni di reclusione per un ragazzino che non aveva ancora compiuto 17 anni (tanto da sollevare scalpore a proposito della possibilità di assegnare un tempo per la riabilitazione dell’imputato più lungo di quanto abbia vissuto). Una vicenda su cui interviene oggi lo scultore Di Maio: «Ho ripreso gradualmente a lavorare, vedo che la riabilitazione sta andando bene. Cosa rispondo per lo sconto di pena al minorenne? Dico che non conta il numero di anni, ma la qualità del lavoro formativo che viene fatto in cella. Mi auguro, soprattutto per quel ragazzo, che ci sia una sincera riabilitazione, che è l’unica svolta possibile a cui bisogna aspirare. Come dissi a mio figlio quando ero in fin di vita, ho perdonato chi mi ferì in modo istintivo, spero di fare qualcosa per il futuro di chi ha commesso errori tanto gravi».

Un po’ di luce in una storia complessa che conviene mettere a fuoco. Chi sono i protagonisti dell’agguato? Oltre al minore condannato a dieci anni di reclusione, lo scorso marzo è stato condannato a quindici anni di reclusione Giuseppe Basile, indicato come presunto responsabile materiale dei colpi esplosi a Montecalvario. Difeso dal penalista Paolo Chiocchiarelli, Basile aveva anche ammesso la propria responsabilità, chiedendo scusa alle vittime; hanno invece patteggiato la pena a due anni e sei mesi sia Massimiliano Verrano, classe 1979 (difeso dal penalista Roberto Saccomanno); sia Mario Marotta (classe 1999, difeso dai penalisti Alessio Guadagno e Massimo Ferrara); mentre otto mesi sono stati inflitti a Maria Lequie; sono stati rinviati a giudizio Francesco Connola e Carmine Nocerino (assistiti dai penalisti Domenico Dello Iacono e Giuseppe De Gregorio), che dovranno rispondere dell’accusa di aver fatto parte del gruppo che quel pomeriggio scatenò l’inferno ai Quartieri.