Giovedì 14 Marzo 2019, 12:50

In crisi di astinenza da droga, un tossicodipendente picchiava la moglie per ottenere soldi. L' uomo, di 40 anni, residente ai Quartieri spagnoli, è stato arrestato dai carabinieri, chiamati dalla donna. Quando nell' abitazioni sono arrivati i militari, il 40 enne li ha minacciati e ha cercato di colpirli, ma è stato bloccato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di tentativo di estorsione, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.