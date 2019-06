Giovedì 13 Giugno 2019, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 14:33

È stata chiusa da circa un'ora in ambo i sensi di marcia la galleria di Montecorvara che collega Quarto con Pozzuoli. La chiusura improvvisa è stata disposta dai Vigili del Fuoco in seguito alla necessità di far effettuare agli operai della Città Metropolitana di Napoli, che ha competenza sull'arteria stradale, delle verifiche sulla staticità di alcune travi poste all'interno del tunnel nella zona di Quarto.