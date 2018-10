Quarto, denuncia choc: «Sesso e rifiuti, viviamo nella strada della vergogna»

Sabato 13 Ottobre 2018, 09:59

Via Mazzola, a Quarto, è una tranquilla strada di periferia: un caseggiato, dove vivono una quindicina di famiglie in mezzo al nulla. Proprio per questo è diventata meta preferita per le coppiette che cercano un posto isolato ma sicuro per appartarsi in auto e consumare fugaci rapporti sessuali. Poi, esaurito il momento di passione, vanno via e lasciano a terra i residui dell’incontro amoroso. Ma via Mazzola è il posto ideale anche per chi deve sbarazzarsi di rifiuti ingombranti e non ha voglia di trasportarli in un’isola ecologica. Insomma, questa strada è stata trasformata in un love parking e in una discarica a cielo aperto, ovviamente abusivi.Una situazione che sta portando all’esasperazione i residenti, che non ne possono più di uscire di casa e trovarsi davanti una scena a luci rosse o magari di scoprire un nuovo elettrodomestico dismesso abbandonato sul ciglio della strada. Esasperazione che ha portato Narcisz, una donna ungherese sposata con un napoletano che vive in quella strada col marito e quattro figli, a sfogarsi su Facebook: «Via Mazzola può essere anche chiamata via del sesso fra amanti. Tutti i giorni, mattina e sera, trovi amanti ad accoppiarsi in macchina – scrive la 36enne nel post pubblicato in un gruppo dedicato a Quarto –. Ieri alle 15 c'era una coppia che, sprezzante dei passanti, era occupata nel sesso orale. Inoltre, per terra potete trovare un vasto assortimento di preservativi, fazzoletti e, perché no, anche assorbenti. E quando c'è un po’ di vento ce li troviamo fuori il cancello di casa. Spendete 20 euro, vi prego, non venite qua ma andate in albergo! Pure ogni tanto i vigili potrebbero passare, a qualsiasi ora, qualcuno col culo fuori lo trovate sempre!».Parole che trovano conferma nelle foto, scattate dalla stessa donna, che documentano come via Mazzola versi in uno stato di degrado assoluto: oltre ai preservativi, i fazzoletti e gli assorbenti citati nel post, ci sono anche un frigorifero, dei materassi e immondizia di vario genere. Resti che lasciano il sospetto che in quella strada esercitino anche delle prostitute che portano lì i loro clienti: «Questo non lo so dire, ma di sicuro vengono coppie di amanti, perché arrivano con macchine diverse, poi uno dei due raggiunse l’altro in una delle auto, consumano il rapporto e infine vanno via separati», racconta Narcisz. E prosegue: «L’altro giorno il più grande dei miei figli ha assistito a una scena di sesso orale, uscendo dal cancello di casa. Lui ha 13 anni e non è rimasto sconvolto più di tanto, perché magari alla sua età certe cose già le conosce. Ma io ho altri tre figli molto piccoli che non sono liberi di giocare fuori casa».Uno stato di abbandono e d’illegalità di cui sono stati informati i Vigili Urbani della cittadina flegrea: «Ci avevano assicurato che sarebbero venuti a fare un controllo, ma non si sono mai visti – afferma Narcisz –. Del resto, sono tre anni che siamo qui ed è sempre stato così. Viviamo nella strada della vergogna e nessuno fa nulla per cambiare le cose».